Japonya'da banliyö treni ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Japonya´da hemzemin geçitteki meydana gelen kazada yolcu treni, kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü öldü, 34 kişi de yaralandı
- DHA
Kaza, Japonya´nın ikinci büyük şehri Yokohama´da meydana geldi. Hemzemin geçitte meldana gelen kazada 8 vagonlu banliyö treninin, bir kamyona çarptığı; kamyon sürücüsünün öldüğü, trende bulunan 34 yolcunun yaralandığı belirtildi.
Kaza sonrasında trenden alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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