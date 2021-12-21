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Dünya

Japonya'da Başbakan Kişida'nın kabinesine kamuoyu desteği yüzde 60

Japonya'da yapılan anket, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 60 olduğunu ortaya koydu.

AA21 Aralık 2021 Salı 06:58 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 06:58
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Kyodo ajansı, hafta sonu bin 700'den fazla kişiye, telefon yoluyla düzenlediği anketle Başbakan Kişida ve kabinesine yönelik desteğini sorguladı.

Ankete göre, Ekim 2021 olağan seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida ve kabinesine destek yüzde 60 olarak kayda geçti.

Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 22 olarak kaydedildi.

İktidardaki LDP'nin eylül sonundaki liderlik seçimlerinde genel başkanlığı üstlenen Kişida, 4 Ekim'de Temsilciler Meclisinde başbakan seçilmişti.

Başbakan olarak ilk siyasi sınavını 31 Ekim'deki olağan milletvekili genel seçiminde veren Kişida, sandalye sayısını düşürse de meclis çoğunluğunu korumuştu.

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