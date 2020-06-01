İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8016
  • EURO
    7,5748
  • ALTIN
    380.606
  • BIST100
    106876
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'da bir adam 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kitledi
Dünya

Japonya'da bir adam 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kitledi

Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu 90 dakika boyunca çamaşır makinesinde kilitli tutan baba tutuklandı.

IHA01 Haziran 2020 Pazartesi 09:54 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 09:54
ABONE OL

Japonya’nın İbaraki eyaletinde 3 yaşındaki oğluna şiddet uygulayan bir baba tutuklandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, özel bir şirket çalışanı olan Kenichi Hoshino (37), eşi ve 5 yaşındaki kızı geçtiğimiz cumartesi sabahı dışarı çıktığında, 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesinin kazanına kilitledi. Çocuğunu yaklaşık 90 dakika makinenin içinde tutan şahıs, daha sonra ambulansı arayarak oğlunun kendisi fark etmeden makineye tırmandığını ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Hastaneye kaldırılan çocuk su kaybı nedeniyle halsizlik yaşarken, şüpheli baba daha sonra suçlamayı kabul etti. Oğluna zarar vermek niyetinde olmadığını söyleyen baba, çocuğa yönelik şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

Üreticiler artan meyve talebini karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.