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Dünya

Japonya'da bir bebeğe koranavirüs bulaştı

Japonya'da bir yaşının altındaki bir bebeğe koronavirüs bulaştı. Zatürre belirtileri gösteren bebeğin yoğun bakıma alındığı açıklandı.

IHA01 Nisan 2020 Çarşamba 14:45 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 14:45
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren öldürücü koronavirüs, Japonya’da bu kez bir bebeğe bulaştı. Tokyo yakınlarındaki Yamanashi Eyaleti’nden yetkililer, bir yaşından küçük bir kız çocuğunun koronavirüs testinde pozitif sonuç verdiğini açıkladı. Yamanashi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan ve şiddetli zatürre belirtileri gösteren bebeğin tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği kaydedildi.

ÇOCUKLARI DA ETKİLİYOR

Çin başta olmak üzere farklı ülkeler daha önce koronavirüsün yaşlılar kadar olmasa da bebekleri de etkileyebileceğini gösteren vaka örnekleri açıklamış, Çinli araştırmacılar Ocak ayında Wuhan’da virüsten enfekte olduktan sonra zatürre semptomları geliştiren 1-7 yaş arası 6 çocuk hastayla karşılaşıldığını bildirmişti. Biri yoğun bakımda tedavi gören vakaların tümünün daha sonra iyileştiği kaydedilmişti.

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