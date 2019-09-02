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Japonya'da çevrecilerle balıkçılar karşı karşıya! Tartışmalı yunus avı başladı

Japonya'nın Taiji kentindeki tartışmalara neden olan yıllık geleneksel yunus avı başladı.

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BBC'de yer alan habere göre, dün başlayan yunus avı, çevrecilerle balıkçıları bir kez daha karşı karşıya getirdi.
 
Ülke basınında yer alan haberlerde balıkçı teknelerinin yunus yakalayamadan geri döndüğü belirtildi.
 
Öte yandan çevreci grup The Dolphin Project, bugün beş boz yunusun yakalandığını ya da öldürüldüğünü bildirdi.
 
Yaklaşık 6 ay sürmesi beklenen av sezonunda en az bin 700 yunusun yakalanması bekleniyor.
 
Geleneksel av, 2009'da En İyi Belgesel Oscarı'na layık görülen "The Cove (Koy)" filmi ile dikkatleri çekmişti. Film, balıkçılar tarafından Taiji'deki bir koya getirilen yunusların etleri için zıpkınlarla avlanmasını anlatıyordu. 
 
Japon balıkçılar, yunus avının kültürlerinin bir parçası olduğunu ileri sürüyor ve kendilerini eleştiren Batılıları diğer et türlerini tükettikleri için iki yüzlülükle suçluyor. Japon çevreciler ise balıkçıları kendi çıkarları için Japon kültürünü suistimal etmekle eleştiriyor.
 
Ülkede uluslararası tepkilere rağmen ticari amaçlı balina avcılığı 1 Temmuz'da yeniden başlamıştı.
 
Balıkçılara, Japonya kara sularında bu yılki av sezonunda 52 minke, 150 bryde ve 25 sei balinası olmak üzere toplam 227 balina için avlanma izni verilmişti.
 

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