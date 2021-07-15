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Dünya

Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde terör örgütü protestosu

Japonya'nın Nagoya kentindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait Enishi International School (EIS) önünde protesto gösterisi düzenlendi.

AA15 Temmuz 2021 Perşembe 07:55 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 08:45
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Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği gönüllüleri ile Türk sivil toplumunun Nagoya'daki temsilcileri, FETÖ'nün kuruluşlarından EIS'nin önünde terör örgütünü protesto etti.

Ellerinde Türk ve Japon bayrakları taşıyan grup kent merkezinden polis kontrolünde, okulun bulunduğu Nishi semtindeki EIS yerleşkesinin önüne yürüdü.

Okulun kapısının önüne tekbir sesleriyle siyah çelenk bırakan grup, yerleşke karşısındaki parkta şehitler anısına saygı duruşunda bulundu.

Grup adına konuşma yapan dernek başkanı Adem Gündoğdu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünü kınadı ve darbe teşebbüsünün 5'inci yılında şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Hem Japonya'da hem küresel düzeyde FETÖ'nün etkisini sürdürmeyi planladığını aktaran Gündoğdu, konuşlandığı her ülke için örgütün tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Cadde boyunca grupla birlikte hareket halindeki kamyonetin bir cephesine Türk bayrağı ile diğer cephesine "15 Temmuz'u asla unutma" pankartı asıldı.

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