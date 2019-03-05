Japonya'da gözaltına alınan Nissan ve Renault'un eski başkanı serbest bırakıldı
Renault-Nissan'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn serbest bırakıldı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Yaklaşık 3 aydır Japonya'da hapishanede bulunan Nissan ve Renault'un eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn 1 milyar yen (9 milyon dolar) kefaletle serbest bırakıldı.
Carlos Ghosn'un, 2011 yılından itibaren 5 yıl boyunca maaşını düşük gösterdiği ortaya çıkmış ve gözaltına alınmıştı. Ghosn aynı zamanda kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödetmekle de suçlanıyor.
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