Japonya'da gözaltına alınan Nissan ve Renault'un eski başkanı serbest bırakıldı

Yaklaşık 3 aydır Japonya'da hapishanede bulunan Nissan ve Renault'un eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn 1 milyar yen (9 milyon dolar) kefaletle serbest bırakıldı.

Carlos Ghosn'un, 2011 yılından itibaren 5 yıl boyunca maaşını düşük gösterdiği ortaya çıkmış ve gözaltına alınmıştı. Ghosn aynı zamanda kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödetmekle de suçlanıyor.