İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7495
  • EURO
    7,3342
  • ALTIN
    358.348
  • BIST100
    93822.4
Dünya

Japonya'da hükümet OHAL ilan etti

Japonya'da hükümet OHAL ilan etti. Virüsün yayılmasını önlemeyi amaçlayan karar, Tokyo dahil 7 eyalette geçeli olacak.

07 Nisan 2020 Salı 12:29 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 12:29
ABONE OL

Korkunç olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Müslümanları yanlış tanımışız
Müslümanları yanlış tanımışız

Müslümanları yanlış tanımışız

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'
'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

Türkiye için tarih verdi, uyardı: En kritik döneme girdik
Türkiye için tarih verdi, uyardı: En kritik döneme girdik

Türkiye için tarih verdi, uyardı: En kritik döneme girdik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.