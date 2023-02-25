Japonya'da hükümet tazminata mahkum edildi

Şizuoka Bölge Mahkemesi, "Irk Koruma Yasası" kapsamında 1970'lerde kısırlaştırma prosedürlerine tabi tutulan bir kişinin açtığı tazminat davasını karara bağladı.

Mahkeme, kişinin "kısırlaştırılmasında sorumluluğu" olduğunu beyan ettiği Japon hükümetinin 16,5 milyon yen (123 bin dolar) tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

Hakim Heyeti Başkanı Masuda Yoşinori, kısırlaştırma eyleminin "bir kadının çocuk doğurmaya karar verme hürriyeti ve mutluluğu arama hakkını ihlal ettiğini" söyledi.

Masuda, "Engelli yavruların doğumunun önüne geçilmesi gerektiği şeklindeki ayrımcı düşünceye dayanan" rıza dışı operasyonun, "zihinsel ve fiziksel acıya" yol açtığını belirtti.

Ülkede 1948-1996'da yürürlükte kalan "Yuusei Hogohou" (Öjeni Kanunu) kapsamında, "adi ve aşağı tip çocukların doğumunu" engellemek amacıyla zihinsel bozukluk, akıl rahatsızlığı, ırsi hastalık yaşayan yaklaşık 25 bin kişinin kısırlaştırıldığı biliniyor.