Japonya'da iki hafta önce düşen F-15'in pilotlarından birinin cesedine ulaşıldı

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 07:55 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 07:56

Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) kaza anında savaş uçağında görevli pilotlardan birinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Cesedin teşhis edildiğini bildiren ASDF, pilotun ismini beyan etmedi. Diğer pilotu arama çalışmaları sürüyor.

Kaza anında mürettebat olarak F-15'te Albay Tanaka Koji ve Yüzbaşı Ueta Ryusei'nin görev aldığı bildirilmişti.

Savaş uçağının düşey dengeleyicisinin büyük bir parçasının üs açıklarındaki denizin dibinde saptandığı kaydedildi.

Batıdaki kıyı eyaleti İşikawa'da yer alan Komatsu Hava Üssü'nden 31 Ocak'ta yerel saatle 17.30 sularında havalanan F15'in "kurtarma sinyali" vermeden birkaç saat içinde düştüğü duyurulmuştu.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "tek bir kaza" diye nitelediği olay sonrası "F-15 uçuşlarını durdurmayı planlamadıklarını" belirtmiş ve uçak bakımlarını güçlendirmek için ASDF'ye talimat verildiğini bildirmişti.