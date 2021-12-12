Japonya'da Kabine Özel Danışmanı, Kovid-19 yardımı aldığı iddiaları sonrası görevinden istifa etti

AA 12 Aralık 2021 Pazar 08:18 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 08:18

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, İşihara'nın liderlik ettiği siyasi grubun yaklaşık 600 bin yen (5 bin 300 dolar) Kovid-19 yardımı aldığı iddialarına yönelik konuştu.

İşihara'nın söz konusu salgın yardımını "uygun prosedürler doğrultusunda" aldığını belirten Kişida, kendisinin "sorun oluşturmamak" amacıyla, bir hafta önce atandığı görevinden ayrılmayı tercih ettiğini belirtti.

64 yaşındaki Japon siyasetçi için "politikaların işletilmesinde İşihara'nın tecrübesi ve geçmişini oldukça manidar olduğunu değerlendirdim" diyen Kişida, İşihara'nın danışmanlığıyla bir sorun yaşanmadığını söyledi.

İktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) eski Genel Sekreteri olan İşihara, 2021 olağan genel seçimlerinde milletvekili seçilememiş; Kabine Özel Danışmanlığı görevine tayin edilmişti.

İşihara'nın liderlik ettiği LDP iç fraksiyonunun raporunda, siyasi grubun Nisan-Mayıs 2020 döneminde 3 ayrı etkinlikte yaklaşık 600 bin yen (5 bin 300 dolar) Kovid-19 istihdam yardımı aldığı bildirilmişti.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, sürece yönelik İşihara'nın "ihityaç halinde açıklama yapması gerektiğini" belirtti.