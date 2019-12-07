Japonya’da kadınlara eşe övgü tavsiyesi: Ona ‘Sokrates gibisin’ deyin
Japonya'da ‘JJ’ adlı ünlü moda dergisi, kadın okuyucularına verdiği ‘ilişki tavsiyeleriyle’ gündeme geldi.
Eşlerine iltifat etmelerini için kadınları uyaran dergi, erkekleri Antik Yunan filozofu Sokrates’le karşılaştırma önerisinde bulundu. Dergiye göre, erkekler karmaşık şeyler söylediğinde “Sokrates gibisin” şeklinde bir övgü işe yarayabilir. Sayfanın Twitter’da paylaşılmasıyla dergi alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar Sokrates’e atfedilen “Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu, kötü çıkarsa filozof olursunuz” sözünü paylaştı.
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