Japonya'da kamuoyunun, Başbakan Kişida ve kabinesine desteği yüzde 53

AA 15 Mart 2022 Salı 07:52 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 07:52

Kamu yayıncısı NHK, hafta sonu 2 bin 200'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği ankette, Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini araştırdı. Anketten, Ekim 2021 olağan seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteğinin yüzde 53 olduğu sonucu çıktı. Önceki ankete kıyasla, destek oranında yüzde 1 düşüş kayda geçti. Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı ise 2 puan düşüşle yüzde 25'e indi. Katılımcıların yüzde 42'si, hükümetin, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya ekonomik yaptırımlarını uygun bulurken, yüzde 40'ı ise "daha sert yaptırımlar" talep etti. Hükümetin, Ukrayna'dan mülteci kabul edilmesi programlarına yönelik, katılımcıların yüzde 85'i, bu hamleyi doğru bulduklarını beyan etti. İktidardaki LDP'nin Eylül 2021 sonundaki iç seçimlerinde genel başkanlığı kazanan Kişida, 4 Ekim'de Temsilciler Meclisinde başbakan seçilmişti. Başbakan olarak ilk siyasi sınavını Ekim 2021'deki olağan milletvekili genel seçiminde veren Kişida, sandalye sayısını düşürse de meclis çoğunluğunu korumuştu.