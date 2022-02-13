İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2022 Pazar / 12 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'da kaybolan savaş uçağındaki pilotun cesedi bulundu
Dünya

Japonya'da kaybolan savaş uçağındaki pilotun cesedi bulundu

Japonya'da radardan kaybolan F-15 savaş uçağındaki pilotlardan birinin cesedine ulaşıldı.

IHA13 Şubat 2022 Pazar 10:54 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 10:55
ABONE OL

Japonya'da geçen ay radardan çıkarak kaybolan F-15 savaş uçağında bulunan 2 pilottan birinin cesedi Japon Denizi'nde bulundu. Yerel basında yer alan bilgilere göre, pilotun cesedine Ishikawa eyaletine ve kaza mahalline yakın bir alanda ulaşıldı. Aynı bölgede, savaş uçağından bazı parçalar da bulundu.

Kayıp pilot için ise arama çalışmaları devam ediyor.

Japon F-15 savaş uçağı, 31 Ocak'ta Ishikawa eyaletindeki bir hava üssünden havalandıktan kısa bir süre sonra Japonya Denizi üzerinde radardan kaybolmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.