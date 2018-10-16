Japonya'da binden fazla kişi kızamıkçık hastalığına yakalandı

Japonya'da bu yıl binden fazla kişide kızamıkçık hastalığı tespit edildi.

Ulusal Salgın Hastalıklar Enstitüsü (NIID), ülkede kızamıkçık hastalığına yakalanan kişi sayısının son 4 yılda ilk kez binin üzerine çıktığını açıkladı.

Enstitü yetkilileri, vaka sayısının bu yıl bin 103'e yükseldiğini bildirdi.

Japonya'da kızamıkçık hastalığının en fazla görüldüğü şehir 362 ile başkent Tokyo oldu. Tokyo'yu 216 vakayla Chiba, 132 vakayla da Kanagawa takip etti.

Alman kızamığı veya üç gün kızamığı diye de adlandırılan, bulaşıcı bir virüs hastalığı olan kızamıkçık (rubella) genellikle döküntü ve hafif ateşle seyrediyor. Kişiden kişiye öksürme, hapşırma yoluyla ve kızamıkçık hastasına temas etmekle yayılan hastalık, gebelik sırasında bulaşması halinde düşük, fetal ölüm ya da bebekte doğumsal anomalilere neden olabiliyor.