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Dünya

Japonya'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 38'e yükseldi

Japonya'da koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 38'e yükseldi.

IHA19 Mart 2020 Perşembe 09:19 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 09:19
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen ölümcül korona virüsünde Japonya’da ölü sayısı artıyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı toplam 38’e yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki eyaletlerden bildirilen can kayıplarının ise 31’e çıktığını duyurdu.

BİLEREK BULAŞTIRAN KİŞİ ÖLDÜ

Hayatını kaybedenlerden birinin, daha önce korona virüsünü başkalarına bulaştırmak için bir eğlence mekanına gittiğini açıklayan 57 yaşındaki Aichi eyaleti sakininin olduğu öğrenildi. 4 Mart’ta pozitif sonuç verdikten sonra evde kalması tavsiye edilen şahsın, ailesine virüsü yaymak istediğini söyleyerek bir eğlence mekanına gittiği açıklandı. Söz konusu eğlence mekanının olayın ortaya çıkmasının ardından kapatıldığı belirtilirken, bir çalışanın da korona virüsüne yakalandığı kaydedildi.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki korona virüsü vakalarının sayısı bin 633’e yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından 712 kişinin enfekte olduğunu açıklayan hükümet, Japonya genelindeki eyaletlerden de 907 vaka bildirildiğini duyurdu. Wuhan’dan tahliye edilen 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.

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