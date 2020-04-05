IHA 05 Nisan 2020 Pazar 12:55 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 13:02

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs vakalarının giderek arttığı Japonya’da, hükümetin önümüzdeki hafta tamamlamayı planladığı acil ekonomi paketi taslağının detayları kamuoyuna sızdı. Plan taslağına göre, hükümet etkinliği hakkındaki klinik çalışmalar şu an devam eden ve koronavirüse iyi geldiği belirtilen Avigan adlı grip ilacını 2 milyon kişiye yetecek şekilde stoklayacak.

Ekonomik boyut

Koronavirüsün Japonya ekonomisi için büyük bir sorun olarak nitelendirildiği taslağa göre, iki aşamalı bir önlem planı uygulanacak. İlk aşamada virüsün yayılışı sırasında halka acil destek sağlayacak olan hükümet, ikinci aşamada ise hızlı ekonomik toparlanmaya odaklanacak. Salgın nedeniyle geliri düşen vatandaşlara ekonomik destek sağlayacağı da belirtilen önlem paketi uyarınca, gerekli görülmesi halinde geliri salgın nedeniyle düşen hane halkına 2 bin 800 dolar tutarında yardım yapılacak. Ayrıca çocuklu aileler için ek ödenekler sağlanabilecek.

Kampanya başlatılacak

Salgın riskinin sona ermesinin ardından hükümet, kişisel tüketimi teşvik etmek, turizm faaliyetlerini artırmak ve ülke genelindeki etkinlik organizasyonlarını yaygınlaştırmak üzere kampanya başlatarak ekonomiyi canlandırmaya odaklanacak.