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Dünya

Japonya'da Kovid-19 aşısına yönelik klinik çalışmalar başlıyor

Japonya'da geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hayvanlar üzerindeki testlerini tamamlayan araştırmacılar, klinik çalışmalara başlayacak.

IHA18 Haziran 2020 Perşembe 09:16 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 09:17
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Dünya genelinde 8.3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve yaklaşık 450 bin kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile ilgili aşı çalışmaları dünya genelinde sürerken, Japonya’dan umutlandıran haber geldi. Japonya’nın Osaka eyaletinde araştırmacıların geliştirdikleri aşı için klinik çalışmalara yakında başlayacağı açıklandı. Osaka yerel hükümeti ile iş birliği içinde konu üzerinde çalışan yerel üniversiteler, hayvanlar üzerindeki test sürecini tamamlarken, Osaka Valisi Hirofumi Yoshimura da ilk adım klinik testlerin 20-30 sağlık çalışanı üzerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

İLK HEDEF 200 BİN DOZ

Aşının güvenliğinin temel anlamda kanıtlanmasının ardından klinik testlerin Ekim ayında yüzlerce kişiyi kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Yıl sonuna kadar 200 bin doz aşı üretmeyi hedefleyen Osaka’daki sağlık otoritelerinin önümüzdeki yıl başlarında ise yasal izin sürecini başlatacağı belirtiliyor.

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