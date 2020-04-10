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Dünya

Japonya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede ''uzaktan muayene'' uygulaması

Japonya, yeni tip koronavirüsünün (Kovid-19) yayılmasını durdurmak amacıyla evden muayene uygulamasına geçmeye hazırlanıyor.

AA10 Nisan 2020 Cuma 18:42 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 18:43
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Kyodo ajansını haberine göre, Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, internet ve telefon yoluyla evden muayene hizmetinin başlatılacağını açıkladı.

Kato, uzaktan tedavi hizmeti verecek kliniklerin listesini duyuracaklarını söyledi.

Uygulama kapsamında, salgın süresince hastalar, sağlık merkezlerine internet ya da telefon yoluyla ulaşarak, muayene olabilecek.

Uzaktan muayeneye, yazılan ilaçların kullanımı konusunda bilgi vermek amacıyla bir eczacı da katılacak, ilaçlar hastaya kuryeyle ulaştırılacak.

Kovid-19 hastalarının yanı sıra diğer hastaların da yararlanabileceği ve gelecek hafta başlaması planlanan uygulamada, uzaktan muayene ücreti 2 bin 140 yen (130 Türk lirası) olacak.

HAVALİMANINDA BEKLETİLEN YOLCULAR "KARTON KUTUDA" KALACAK İDDİASI

Hong Kong merkezli The Standart internet sitesinin haberinde, Tokyo'daki Narita Havalimanı'nda virüs testi için bekletilen yolcular için, sonuçlar çıkana kadar kalacakları, içinde yatak bulunan karton kutuların hazırlandığı belirtildi. Haberde söz konusu yataklı karton kutuların fotoğrafı da yer aldı.

Konuya ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Salgın Hastalıklar Dairesinden Tajima Shotaro ise yolcuların havalimanına yakın otellere nakledildiğini ve kutularda kalmak zorunda olmadıklarını belirtti.

VAKA SAYISI 6 BİN 721 OLDU

Öte yandan ülkede Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 721'e, ölü sayısı 123'e yükseldi.

Şimdiye kadar 1353 Kovid-19 hastasının taburcu edildiği, 125 kişinin durumunun ciddiyetinin koruduğu kaydedildi.

Öte yandan Profesyonel Sumo Federasyonundan yapılan açıklamada, ilk kez güreşçilerinden birinde virüse rastlandığını duyurdu.

Sporcunun karantinada tutulduğu, antrenmanların da askıya alındığı kaydedildi.

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