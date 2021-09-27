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Dünya

Japonya'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş nedeniyle OHAL'in kaldırılması bekleniyor

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka eğiliminin düşüş seyrine girdiğini belirterek, olağanüstü hali (OHAL) ay sonunda kaldırmayı düşündüklerini söyledi.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 09:09 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:10
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Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo 2020 Olimpiyatlarına denk gelen yaz aylarında günlük vaka sayılarının 25 bin seviyelerinde seyrettiğini anımsattı.

Oranlarda önemli ölçüde düşüş yaşandığını ve son iki haftada günlük 3 bin civarındaki vaka sayılarını "iyileşme" olarak gördüklerini kaydeden Suga, "Durum belli ölçüde daha iyiye doğru yöneldi." dedi.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin vereceği tavsiyeyi bekleyeceklerini belirten Suga, 30 Eylül'de kaldırılması planlanan OHAL'e yönelik resmi kararı bu hafta içinde açıklayacağı sinyalini verdi.

Sağlık Bakanı Tamura Norihisa da salgının gidişatı göz önüne alındığında OHAL'in kaldırılması kararı alabileceklerini ancak "günlük hayata yönelik bazı sınırlamaların sürebileceğini" söyledi.

OHAL Japonya'da başkent Tokyo ile çevre metropolleri dahil halihazırda 19 eyalette uygulanıyor.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 695 bin 477'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 bin 499'a yükseldi.

Ülke genelinde 1133 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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