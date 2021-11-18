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Dünya

Japonya'da Kovid-19 vakalarının yeniden artabileceği uyarısı

Japonya Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, yeni yıl etkinlikleri kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artabileceği ihtimaline karşı tedbirlerin sıkılaştırılmasını istedi.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 09:12 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 09:13
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Bakan Goto, düzenlediği basın toplantısında, havaların soğuması sebebiyle, halkın kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirdiğine işaret ederek, Kovid-19 tedbirlerinin artırılmasını talep etti.

Goto, "Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin yıl sonuna doğru artırması bekleniyor. Halktan bulaşmaya karşı temel önlemleri almalarını istiyoruz" dedi.

Japonya nüfusunun yaklaşık yüzde 75'inin Kovid-19'a karşı çift doz aşılandığını bildiren kamu yayıncısı NHK, sağlık uzmanlarının, son haftalarda düşük seyreden vakaların yeniden yükselişe geçebileceği uyarısı yaptığını aktardı.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 726 bin 268'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 349'a yükseldi. Ülke genelinde, 78 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

- Günlük kabul edilen yolcu sayısı artırılıyor

Öte yandan Japonya hükümeti, düşük seyreden vakalar dolayısıyla sınır kapılarında uyguladığı yolcu kabul sınırını yükseltmeyi planlıyor.

26 Kasım'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, halihazırda 3 bin 500 olan ülkeye günlük kabul edilen yolcu sayısı, 5 bine çıkarılacak.

Sınır kapılarındaki Kovid-19 denetlemeleri de artırılacak.

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