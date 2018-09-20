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Japonya'da 60 milyon dolar değerindeki kripto para çalındı

Japonya'da bir kripto para borsasına yönelik siber saldırıda 6,7 milyon yen (60 milyon dolar) değerinde kripto para çalındı.

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Kyodo ajansının haberine göre, kripto para borsası Tech Bureau'dan yapılan açıklamada, siber saldırıya uğradıkları belirtilerek, bilgisayar korsanlarının 60 milyon dolar değerinde kripto parayı çaldıkları kaydedildi.

Siber saldırının ardından, Tech Bureau, kripto para birimlerine ait işlemleri dondurduğunu açıkladı.

Japonya'nın en büyük kripto para borsalarından Coincheck, ocak ayında siber saldırıya uğramış, şirketten 547 milyon dolar değerinde kripto para çalınmıştı.

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