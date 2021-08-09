İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2021 Pazartesi / 30 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,641
  • EURO
    10,1771
  • ALTIN
    484.178
  • BIST100
    1434.76
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'da Lupit tayfunu sonrası 235 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı
Dünya

Japonya'da Lupit tayfunu sonrası 235 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan Lupit tayfunu sonrası 235 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldığı belirtildi.

AA9 Ağustos 2021 Pazartesi 08:15 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 08:16
ABONE OL

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Japon Denizi kıyısındaki eyaletler başta olmak üzere ülkenin batı ve güney bölgelerinin Lupit tayfunu etkisine girdiğini açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK Hiroşima, Şimane ve Ehime eyaletlerinde şimdiye kadar toplamda 235 bin kişiye yönelik tahliye uyarısı yapıldığını bildirdi.

Kyodo ajansına göre Batı Japonya Demiryolları, güney bölgelerini kapsayan Sanyo Şinkansen hattında bazı seferleri iptal etti.

Kuvvetli rüzgar sonrası güneydeki Osaka kenti ile Kansai Havalimanı'nı bağlayan köprü trafiğe kapatıldı.

Yerel emniyet kaynakları, Şimane eyaletindeki yağış sonrası taşan nehirde bir kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Öte yandan JMA ülkenin Kanto, Kinki ve Tokai bölgelerinde de aşırı yağış beklendiği uyarısında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.