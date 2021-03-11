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Dünya

Japonya'da mutant virüslere karşı ''acil önlem'' çağrısı

Japonya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sonradan ortaya çıkan yeni varyantlarının yayılmasına karşı acil önlem alınması çağrısında bulunuldu.

AA11 Mart 2021 Perşembe 09:35 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 09:35
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Temsilciler Meclisinde konuşan hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, virüsün yeni varyantlarına karşı "tam hazırlıklı" olunmasını istedi.

Salgının, ülke geneline yayılmasında, orijinal Kovid-19 türü karşısında yeni varyantların "eninde sonunda ana akım" oluşturacağını ileri süren Omi, "Yeni varyantların, asıl virüsün yerini alması sürecinin başladığından kimsenin şüphesi yok." dedi.

Virüsün yeni varyantlarının, ülke genelinde izlenmesinin "acil bir mesele" olduğuna dikkati çeken Omi, PCR testi konusunda üniversite ve özel sektör kurumlarının iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 443 bin 730'a, ölü sayısı 8 bin 432'ye yükseldi. Ülke genelinde 364 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, 21 eyalette 345 kişinin, Kovid-19'un daha önce İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da saptanan türlerine yakalandığını açıklamıştı.

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