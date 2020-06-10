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Dünya

Japonya'da panik! 7 okula bomba ihbarı yapıldı

Japonya'da 7 okula yönelik yapılan bomba ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu. Tedbir amacıyla boşaltılan okul binalarında bomba bulunamadığı açıklandı.

IHA10 Haziran 2020 Çarşamba 09:55 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:56
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Japonya’da 7 okula yönelik yapılan bomba ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu. Ibaraki Eğitim Müdürlüğü bölgedeki okullara bomba konduğu tehdidini içeren bir mesaj aldıklarını duyurdu. Yuki şehrinin resmi sitesi üzerinden 5 Haziran’da gönderilen tehdit mesajında "9 Haziran günü saat 10.27’de Kanto bölgesindeki okulları havaya uçuracağım" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Japonya Polis Teşkilatı tarafından da doğrulanan tehdit mesajının ardından, okullarda bomba aramasını yapıldığı kaydedildi. Herhangi bir şüpheli durum tespit edilememesine rağmen okullar 10.27 öncesinde tedbir amaçlı boşaltılırken, tehdit mesajında belirtildiği gibi bir tehlikenin yaşanmadığı bildirildi. Polisin mesajı gönderen kişi ya da kişileri belirlemeye yönelik çalışması sürüyor.

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