İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2021 Perşembe / 4 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6097
  • EURO
    10,1511
  • ALTIN
    484.877
  • BIST100
    1410.87
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'da parçalanan kargo gemisi petrol sızdırdı
Dünya

Japonya'da parçalanan kargo gemisi petrol sızdırdı

Japonya'nın karaya oturduktan sonra yeniden yüzdürülen kargo gemisi, açıkta demirlediği noktada parçalanarak petrol sızdırdı.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 08:32 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 08:33
ABONE OL

Panama bandıralı 39 bin 910 tonluk "Crimson Polaris" kargo gemisi kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haçinohe limanında karaya oturdu.

Mürettebatın çabalarıyla yeniden yüzdürülen gemi, limandan 4 kilometre açıkta arızalanarak bulunduğu yere demirledi.

Olay sonrası bölgeye gönderilen sahil güvenlik, demirlediği yerde geminin arka bölümünün parçalanarak ana gövdeden ayrıldığını bildirdi.

Geminin 21 kişilik mürettebatı tahliye edildi.

Tayland'dan ahşap malzeme taşıyan kargo gemisinin petrol sızdırdığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.