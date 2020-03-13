Japonya'da parlamento, başbakana OHAL ilan etme yetkisi verdi

AA 13 Mart 2020 Cuma 15:47 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:47

Kyodo'da yer alan haberde, parlamentoda kabul edilen ve Abe'ye OHAL ilan etme yetkisi veren yasa tasarının iki yıl boyunca geçerli olacağı belirtildi.



Kabine Sözcüsü Suga Yoşihide, yaptığı basın toplantısında, şu an için OHAL ilan etme gibi acil bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

- MYANMAR'DA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ



Myanmar'da Kovid-19 salgını tehlikesi sebebiyle halka açık toplantılar ve yaklaşan "Su Festivali"nin yasaklandığı bildirildi.

Devlet Başkanı Win Myint, yaptığı açıklamada, halktan, bugünden başlamak üzere nisanın sonuna kadar tören ve festivaller dahil halka açık toplantılar düzenlememelerini isteyerek, "Gerekirse askıya alma süresi uzatılacak." dedi.

Magway Bölgesi Başbakanı Aung Moe Nyo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cenazeler dışında herhangi bir etkinlik için izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkede henüz Kovid-19 vakası görülmezken, 13-16 Nisan'da yapılması planlanan ülkedeki en büyük kutlama niteliğindeki Thingyan Su Festivali ve halka açık toplantılar yasaklandı.

- NEPAL, YENİ TİP KORONAVİRÜS ENDİŞESİYLE EVEREST'E TIRMANIŞLARI DURDURDU



Nepal, ülkedeki olası Kovid-19 salgınına karşı önlemler çerçevesinde Everest Dağı ve Himalayalar'daki diğer zirvelere tüm turları askıya aldı.

Nepal Turizm Dairesi Direktörü Mira Acharya, Başbakan Yardımcısı Ishwar Pokharel liderliğindeki, koronavirüs önlemleri konusunda görevli üst düzey bir ekibin, Everest ve diğer zirvelere gezilerin askıya alınması yönünde kararı aldığını belirtti.

Acharya, bu yıl bahar mevsimi için tırmanma izinlerinin verilmesinin durdurulduğunu ve daha önce verilen izinlerin iptal edildiğini bildirdi.

Kathmandu Post'un haberine göre Nepal hükümeti ayrıca, 14 Mart'tan 30 Nisan'a kadar tüm yabancı turistler için kapıda (havaalanında) vize uygulamasını geçici durdurma kararı aldı.

Göçmen Dairesinden yapılan açıklamada da daha önce vize alan yabancıların 14 Mart'tan sonra ülkeye gelmeleri halinde 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları gerekeceği ifade edildi.

Hükümet, aynı zamanda, tüm uluslararası konferansları iptal etmiş ve halka sinemaya gitmekten ve kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmaya çağırmıştı.

Daha önce Çin de Kovid-19 salgını nedeniyle ülke sınırlarından Everest'te tırmanışları iptal etmişti. 8 bin 848 metre yükseklikle dünyanın zirvesi kabul edilen Everest, Nepal ile Çin sınırı arasında yer alıyor.

Nepal'de şimdiye kadar sadece 1 kişide yeni tip koronavirüse rastlandı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 138 bini geçti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat artığını aktarmış ve Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıklamıştı.