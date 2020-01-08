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Dünya

Japonya'da savcılar, Ghosn'un avukatının ofisinde arama yaptı

Japonya'da savcılar, adli kontrol altında bulunduğu ülkeden Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un avukatının ofisinde arama yaptı.

AA08.01.2020  09:47 - Güncelleme: 08.01.2020  09:47

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, sabah saatlerinde Ghosn'ın avukatı Hironaka Junichiro'nun ofisine gelen savcılık soruşturma ekibi, müvekkilinin kullandığı kişisel bilgisayara el koymak istedi.

Ofis yetkilileri, avukat müvekkil gizliliğini gerekçe göstererek bilgisayarı savcılığa vermeyi reddetti.

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Lübnan asıllı eski Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle, "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.

Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamıştı.

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