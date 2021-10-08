Japonya'da şiddetli deprem

AA 8 Ekim 2021 Cuma 07:59 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 09:32

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ajans, daha önce 6,1 şeklinde açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak revize etti.

Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.



Depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmayan JMA, depremin, Mart 2011'de ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen 9 şiddetindeki sarsıntı sonrası, başkent metropolünde hissedilen en kuvvetli deprem olduğunu açıkladı.

JMA, benzer büyüklükteki artçı sarsıntıların sürebileceği, kaya düşmesi ve toprak kaymalarına karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Kyodo ajansı, Tokyo ve çevre eyaletlerinde deprem nedeniyle 32 kişinin yaralandığını; Yangın ve Afet İdare Ajansı, 3 yaralının durumunun ağır olduğunu aktardı.

Deprem nedeniyle başkent metropolünde durdurulan yerel tren seferlerinin yaklaşık 368 bin yolcuyu etkilediği, Tokyo'da yaklaşık 250 evde elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, Tokyo genelinde 28 asansörde mahsur kalma vakası yaşandığını açıkladı.

Başkentin kuzeydoğusundaki İbaraki'de, Japan Atomic Power (JAPC) bünyesindeki Tokai 2 nükleer santralinde anormallik yaşanmadığı, depremin merkez üssü Çiba'daki Narita Havalimanı'nda hasar oluşmadığı bildirildi.

