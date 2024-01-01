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Dünya

Japonya'da 4 dakika arayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında sırayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.

AA1 Ocak 2024 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
Japonya'da 4 dakika arayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde deprem
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Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu.

Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler oluştu.

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.

Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.

Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

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