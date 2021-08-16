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Dünya

Japonya'da şiddetli yağışlarda bir kadın ve iki çocuğu öldü

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlarda bir kadın ile iki çocuğu hayatını kaybetti.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:51 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:54
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Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, mevsimsel tayfunlar sonrası gelen şiddetli yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kyodo ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre Nagano eyaletinin Okaya bölgesinde yağışlarda bir kadın ile iki çocuğu öldü.

Eyaletin Otaki bölgesinde kara yolunun kapanması nedeniyle 14 kişi mahsur kaldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Fukuoka, Saga, Hiroşima ve Nagazaki eyaletlerine yönelik aşırı yağış tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

Yerel idareler şiddetli yağışlar sonrası bölge geneli şimdiye kadar 1,83 milyon kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldığını açıkladı.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı 15 eyalette 44 çamur kayması ile 9 eyalette 36 nehir taşkını yaşandığını aktardı.

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