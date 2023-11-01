İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3319
  • EURO
    29,9296
  • ALTIN
    1808.91
  • BIST100
    7528.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'da sivil toplum örgütünden büyükelçiliği yakınında oturma eylemi
Dünya

Japonya'da sivil toplum örgütünden büyükelçiliği yakınında oturma eylemi

Japonya'da bir sivil toplum örgütü, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği yakınında oturma eylemi gerçekleştirdi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 16:31 - Güncelleme:
Japonya'da sivil toplum örgütünden büyükelçiliği yakınında oturma eylemi
ABONE OL

Adı belirtilmeyen sivil toplum örgütünün mensupları, Tokyo'nun Çiyoda bölgesindeki İsrail Büyükelçiliğinin yer aldığı caddenin girişinde bir araya geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, kargaşa ihtimaline karşı, büyükelçiliğin bulunduğu caddeye girişe izin vermedi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki gösteren grup, "Ateşkes hemen", "Gazze'ye bombardımanları durdur" sloganları attı.

Grup, büyükelçilik binasının 100 metre yakınında oturma eylemi düzenledi.

Gösteri olaysız sona erdi.

  • sivil toplum
  • protesto
  • Gazzeye saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.