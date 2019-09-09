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Japonya'da tayfun can aldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'yu vuran tayfunda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

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Hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkentin kuzey banliyösü Chiba'yı geçerek kent merkezine ilerleyen Faxai Tayfunu nedeniyle 50'li yaşlarında bir kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Suga, tayfunun bölgede geniş çaplı elektrik kesintisine neden olduğunu, sabah yoğunluğunun yaşandığı saatlerde trafiği etkilediğini, tren ve uçak seferlerinin askıya alındığı kaydetti.

Kyodo ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberinde de tayfunda Chiba, Tateyama, Kanagawa, Ibaraki ve Shizuoka'da en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Faxai Tayfunu'nun rüzgar hızının saatte 143 kilometreyi bulduğunu duyurdu.

Kore Yarımadası'nı etkisi altına alan Lingling Tayfunu nedeniyle de hafta sonu Kuzey Kore'de 5 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

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