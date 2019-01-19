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Japonya’da trendeki yoğunluğa sıra dışı önlem: Trene geç binene bedava yemek

Tokyo’da tren işletmecisi bir şirket, sabah saatlerindeki aşırı yoğunluğu azaltmak için yolculara ücretsiz yemek vermeye hazırlanıyor. Ücretsiz yemek alabilmek için ise, treni “yoğun saatler” dışında kullanmak gerekiyor.

  • İHA
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Japonya’nın başkenti Tokyo’da sabah işe gidiş saatlerinde trenlerde yaşanan aşırı yoğunluk, şehrin en yoğun tren hatlarından birini işleten Tokyo Metro adlı şirketi alternatif çözüm arayışına itti. Pazartesi başlayıp, 1 Şubat’a kadar hafta içi her gün devam edecek yeni uygulamaya göre, şirketin işlettiği Tozai hattını, belirlenen en yoğun saatler dışında kullananlara bedava yemek verilecek. Uygulama ile ilgili bilgi veren Tokyo Metro sözcüsü Takahiro Yamaguchi “Umarız kampanya belli saatlerde yaşanan yoğunluğu azaltmaya katkıda bulunur. Uygulama sayesinde insanların farklı zamanlarda trene bineceğini ümit ediyoruz” dedi.
 
Bedava yemek için birkaç şart var
Şirketin vaad ettiği bedava yemeği alabilmek için, uygulamadan faydalanmak isteyenlerin akıllı tren kartlarını Tokyo Metro şirketine tanımlatması gerekecek. Chiba eyaletindeki Toyo-Katsutadai İstasyonu ile doğu Tokyo'daki Monzennakacho İstasyonu arasındaki istasyonlarda geçerli olacak uygulamadan yararlanmak için, bilet gişesinden, o istasyon için belirlenen en yoğun saatin öncesi ya da sonrasında geçmek gerekecek.
 
Devam zorunluluğu
Bedava yemek için ayrıca, katılımcıların treni 10 iş günü ard arda belirlenen saatlerde kullanması gerekecek. 10 gün sonunda, programa en az 3 bin kişinin katılmış olması halinde, her katılımcı bir kase noodle ve geleneksel Japon yemeği tempura alabilecekleri bir kupona sahip olacak.
 
2 bin 500 üzeri katılımcı olması durumunda, yemek yalnızca bir kase noodle olacak. 2 bin veya daha fazla kişinin katılması durumunda sadece bir parça tempura kazanacak yolcular, 2 binden az kişinin katılması halinde hiçbir kupon alamayacak.
 
Anlaşmalı restoranlar
Yemek yeme hakkı kazanan yolcular, ücretsiz yemeklerini Otemachi, Kinshicho ve Shinkiba ve Nishi-Funabashi İstasyonlarında bulunan, tren hattı işletmecisi şirketin anlaştığı bir Japon restoranından alabilecek.
 
En yoğun hatlardan biri
Japonya'da toplu taşıma sistemlerinde yaşanan sabah yoğunluğu nedeniyle, Tozai Hattı Japonya'daki en yoğun tren hatlarından biri olarak biliniyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın 2017 verilerine göre, sabah 07.50 ve 08.50 arasında,
 
Kiba İstasyonu ile Monzennakacho İstasyonu arasındaki Tozai Hattı trenlerini 76 bin 616 kişi kullanıyor. Verilere göre, Tozai Hattı trenlerinin taşıması gereken ideal yolcu sayısı 34 bin 448 iken, yoğunluk nedeniyle kapasite 2 katına çıkıyor.

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