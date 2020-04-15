Japonya'da uzmanlardan koronavirüse ilişkin felaket senaryosu

IHA 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:42

Korona virüsü salgınına dair bilançonun giderek ağırlaştığı Japonya’da, hükümetin virüsle mücadele için oluşturduğu uzman kurulundan kritik uyarı geldi. Salgınla ilgili olası senaryolara dair görüşlerini bugün açıklayan ekip, enfeksiyonun yayılmasını önleyecek yeterli tedbirin alınmaması halinde 400 bin can kaybının yaşanabileceği uyarısı yaptı. Toplumda sosyal mesafeyi artıracak adımlar atılmazsa 60 gün içerisinde vaka sayısının zirveye ulaşabileceği tahmininde bulunan uzmanlar, söz konusu dönemde 15-64 yaş arası 200 bin kişi ile 65 yaş ve üstü 650 bin kişinin ciddi sağlık sorunları ile karşılaşacağını söyledi. Böyle bir senaryoda Çin’deki benzer ölüm oranları baz alındığında toplam 850 bin ağır hastanın yarısının solunum cihazı yetersizliği nedeniyle hayatını kaybedebileceğine vurgu yapan heyet, bireysel temasın azaltılmasının virüsün yayılmasını önlemede en etkili yollardan biri olduğunu bir kez daha yineledi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR



Korona virüsü salgını nedeniyle 7 eyaletinde OHAL ilan edilen Japonya’da bugün itibariyle toplam vaka sayısı 9 bin 105’e yükselmiş, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 179’a ulaşmıştı.