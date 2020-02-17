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Dünya

Japonya'da koronavirüs vaka sayısı 414'e yükseldi

Japonya'da belirlenen yeni koronavirüs vakalarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 414'e yükseldi.

IHA17 Şubat 2020 Pazartesi09:41 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:41

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya’da hızla yayılmaya devam eden korona virüsü salgını durdurulamıyor. Tokyo yerel hükümetinden yapılan açıklamada, 5 kişide daha korona virüsü tespit edildiği belirtildi. Japonya’nın Aichi eyaletinde de 1 yeni vaka doğrulandı.

HASTANE ÇALIŞANINA BULAŞTI

Tokyo yakınlarındaki Sagamihara şehrinde bir hastane çalışanının da virüs taşıdığı tespit edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, çalışanın daha önce korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden hastanın tedavi sürecinde görev aldığı belirtildi. Son gelişmelerle Japonya genelinde şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 414’e yükseldi.

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