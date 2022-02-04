Japonya'da vakaların 3 milyonu aşması üzerine hükümet Kovid-19'a karşı uyarıları artırdı

AA 4 Şubat 2022 Cuma 08:38 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 08:38

Kyodo ajansına göre, dün Japonya geneli saptanan günlük 100 binden fazla Kovid-19 vakası sonrası hükümet, halka virüse karşı tedbir alma uyarısında bulundu.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Üyesi Wakita Takaji, Temsilciler Meclisinde katıldığı oturumda, vaka sayılarının gençlerde düşüş eğilimi gösterdiğini bildirdi. Buna rağmen vakaların, çocuklarda ve yaşlılar arasında yükseldiğini belirten Wakita, "Genel anlamda bir düşüş trendi yaşanmadığı sürece ülke geneli toplam vaka sayılarının düşmesi beklenmemeli." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, düzenlediği basın toplantısında, çocuk bakımevlerinde virüs vakalarının arttığını belirterek, ülke geneli çocukların "maske takmaları" yönünde teşvik edilmesini istedi.

Ülkede toplam vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonu, 20 Ocak 2022'de 2 milyonu geçmişti.

Dün kaydedilen vakalarla birlikte, salgının başından beri saptanan vaka sayısı 3 milyonu geçmiş oldu.

Son bir günde 266 bin 879 kişiye virüs testi yapıldı, 50 bin 793 kişi taburcu edildi. Ülkede 911 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Japonya hükümeti, 6. dalgası yaşanan salgına karşı kısmi olağanüstü hali (OHAL) geçen ay sonu ülke geneli 34 eyalete genişletmişti.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisini veriyor.