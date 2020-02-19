İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0704
  • EURO
    6,5519
  • ALTIN
    310.74
  • BIST100
    119574
Dünya

Japonya'daki gemide karantina sona eriyor

Korona virüsü nedeniyle karantina altında tutulan gemideki yolcular tahliye edilmeye başlandı. Gün sonuna kadar 500 dolayında yolcunun gemiyi terk etmesi bekleniyor.

IHA19 Şubat 2020 Çarşamba09:05 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:05

Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğunun anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemideki 2 haftalık bekleyiş bugün itibariyle son buluyor.

Dün Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato’nun yaptığı "Son testlerde negatif çıkmaları halinde yolcular yarından itibaren gemiyi terk edebilecek" açıklamasının ardından bugün tahliye süreci başladı. Sabah saatlerinden itibaren gemiyi terk etmeye başlayan ilk grubun, tahsis edilen otobüslerle limandan ayrıldığı belirtildi.

SON TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Gemiyi terk eden yolcuların karantina süresinin bitiminde yapılan son testlerde negatif çıkan ve virüs belirtisi göstermeyen kişiler olduğu öğrenilirken, normal hayatlarına dönebilecekleri açıklandı. Ancak söz konusu kişilerin, sağlık otoriteleri ile telefon üzerinden iletişimi tedbir amaçlı sürdüreceği bildirildi.

ENFEKTE YOLCULARLA ODA PAYLAŞANLAR KALIYOR

Öte yandan gemide şimdiye dek enfekte olduğu belirlenen kişilerle aynı odayı paylaşan yolcuların ise gemide kalmaya devam edeceği öğrenildi. Söz konusu kişiler, aynı odada kaldıkları enfekte olan yolcudan son ayrıldıkları tarihten başlamak üzere 14 gün gözetim altında tutulacak. Gemi mürettebatının ne zaman tahliye edileceğinin ise, Japonya hükümetinin gemi işletmecisi şirketle yapacağı görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

ÜLKELER VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDECEK

Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğunun anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemide karantinanın başladığı 5 Şubat’ta 3 bin 700 kişinin bulunduğu açıklanmıştı. Virüse yakalanan yolcular sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, daha önce ABD ve Güney Kore gemideki vatandaşlarını Japonya’ya gönderdiği uçaklarla tahliye etmişti. Aralarında İtalya, Kanada, Avustralya ve İsrail’in de bulunduğu birçok ülkenin ise önümüzdeki günlerde Japonya’ya gönderecekleri uçaklarla vatandaşlarını tahliye etmesi bekleniyor.

Depremde kedisini kaybeden 8 yaşındaki Muhammed'e jandarmadan sürpriz

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

O ismi açık açık hedef gösterdi
O ismi açık açık hedef gösterdi

O ismi açık açık hedef gösterdi

Libya'da sıcak gelişme: Ateşkes görüşmeleri askıya alındı
Libya'da sıcak gelişme: Ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Libya'da sıcak gelişme: Ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Bakanlıktan Fox'un yalan haberlerine tokat gibi cevap!
Bakanlıktan Fox'un yalan haberlerine tokat gibi cevap!

Bakanlıktan Fox'un yalan haberlerine tokat gibi cevap!

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu
BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.