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Japonya’daki 42 kişinin yaralandığı korkutan patlamanın nedeni belli oldu

Japonya’da Pazar günü meydana gelen ve 42 kişinin yaralandığı patlamaya havalandırılmamış bir odada bulunan çok sayıda basınçlı sprey kutusunun neden olduğu açıklandı.

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Japonya'nın kuzeyindeki Sapporo şehrinde Pazar akşamı bir restoranda meydana gelen şiddetli patlamanın nedeni belli oldu. Sapporo polisi, patlamanın, boş bir odada bulunan çok sayıda basınçlı spreyden yayılan gazın ateşlenmesi sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Patlamanın yaşandığı binada faaliyet gösteren bir emlak ofisi çalışanının, 120 adet dezenfektan spreyi, basınçlı kutularını imha etmek için boşalttığını söylediği öğrenildi. Patlamanın yaşandığı sırada, söz konusu emlak ofisinde çalışan 2 kişinin spreylerin bulunduğu kapalı odada çalışmakta olduğunu tespit eden polis, ofisteki bir su ısıtıcının, boş kutularda kalan gazı ateşlediğini değerlendiriyor.
 
Şirket yanıcı maddeyi doğruladı
 
Öte yandan, patlamaya neden olduğu düşünülen dezenfektanı üreten Japonya merkezli şirketin, ürünün dimetil eter adı verilen yanıcı bir gaz içerdiğini doğruladığı kaydedildi.
  
42 kişi yaralanmıştı
 
Pazar günü Japonya’daki Sapporo şehrinde bir restoran ve emlak ofisinin bulunduğu binada meydana gelen patlamada 42 kişi yaralanmış, yangın ve patlamanın şiddeti nedeniyle bina çevresinde maddi zarar meydana gelmişti.
 

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