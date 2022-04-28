İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2022 Perşembe / 27 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8056
  • EURO
    15,6269
  • ALTIN
    898.685
  • BIST100
    2428.42
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'daki yaşanan olayda ölü sayısı 14'e yükseldi
Dünya

Japonya'daki yaşanan olayda ölü sayısı 14'e yükseldi

Japonya'nın kuzeyinde kaybolan turistik gezi teknesindeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 14'e yükseldi.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 17:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Hokkaido'da hafta sonu çıktığı gezide irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I" ile yolcularını arama çalışmaları sürüyor.

Japonya Sahil Güvenliği, bölgenin doğusundaki Şiretoko Yarımadası kıyılarında 3 kişinin daha ölü bulunduğunu açıkladı. Böylece ölü bulunanların sayısı 14'e yükseldi.

Hava unsurları ile devriye gemilerinin sevk edildiği bölgede, tekne ile kalan 12 yolcuyu arama faaliyetleri devam ediyor.

- Olay

Hokkaido bölgesinde denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde, 2 kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcu bulunuyordu.

Gezi teknesinin 23 Nisan sabahı, vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirilmişti.

Ayrıldığı limanın 27 kilometre kuzeydoğusundaki Kaşuni Şelaleleri bölgesinde tekne, "acil durum" sinyali yayımlamıştı.

Gemi kaptanı Toyoda Nuriyuki, firmaya, aynı gün yerel saatle 14.00 sıralarında teknenin 30 derece yana eğildiği bilgisini paylaşmıştı.

Tur sahibi firma Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıklamıştı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.