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Japonya'dan ABD-İran mesajı: Gerilimin azalmasında rol oynayabiliriz

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ülkesinin hem İran hem de ABD ile olan iyi ilişkilerini kullanarak iki ülke arasındaki gerilimi azaltmaya çalışacağını söyledi.

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Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, çarşamba günü düzenlenen bir alt meclis toplantısında Başbakan Shinzo Abe'nin haziran ayı ortasında İran'a gerçekleştirmesi beklenen ziyaret ile ilgili konuştu. Japonya'nın ABD ve İran ile iyi ilişkilerinin olduğunu vurgulayan Kono, ülkesinin bu ilişkileri kullanarak iki ülke arasındaki tansiyonun düşmesi için çaba göstereceğini ifade etti.
 
Japonya’nın Orta Doğu’daki inançlar konusunda tarafsız olduğunu ve bölge ile olumsuz hiçbir ilişkisinin olmadığını hatırlatan Kono,  Japonya'nın uzun zamandır İran'la olan dostluğunu da vurguladı. Kono, Japonya'nın tüm taraflarla samimi bir şekilde konuşabileceğini ve diyalog yoluyla bölgesel gerilimleri azaltmak için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi.
 
ABE İRAN'A GİDECEK
 
Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin haziran ortasında İran'ı ziyaret etmesi ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesi bekleniyor.

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