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ABD uçağının bombayı yanlış yere bırakmasına Japonya'dan sert tepki

Japonya Savunma Bakanlığı, geçen sene ülkenin ABD kuvvetlerinde çalışan pilotların selfie çekerken ve kitap okurken kaza yaptıklarını hatırlatarak, gerekli önlemlerin alınması uyarısında bulundu.

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ABD hava kuvvetlerinin geçen sene geçirdiği kazaya ilişkin raporun açıklanmasının ardından, Japonya'dan ABD güçlerine sert bir güvenlik uyarısı geldi. 
 
FA-18 Hornet jet avcı uçağı ve bir KC-130 Herkül yakıt ikmali uçağının gece yakıt ikmali görevi sırasında çarpışması sonucu altı havacı ölmesiyle sonuçlanan kazanın raporunda, bazı pilotların uçuşlar sırasında kokpitte selfie çektiği ve bunları sosyal medyada paylaştığı bilgisi yer alıyor.
 
Bir pilotun uçuş sırasında bıyıklarını taradığı, bir diğerinin ise roman okuduğu görüntülerin yer aldığı raporda "Böyle profesyonellik dışı örnekler, emir ihlalleri, mesleki havacılık eğitimi ve operasyonlarının temel ilkelerini izlemedeki başarısızlıkları içermektedir" ifadelerine yer veriliyor. 
 
ABD tarafından hazırlanan kaza raporunun yayımlanmasının ardından 4 pilot görevden alınmıştı. 
 
'Uçuşlar acilen durdurulmalı'
 
Japonya Savunma Bakanlığı'nın 'güvenlik' uyarsının yanı sıra, ülkedeki diğer siyasetçilerden de ABD pilotlarına tepki geldi.
 
ABD'nin Iwakuni üssünün yer aldığı Yamaguchi Bölgesi Valisi Tsugumasa Muraoka, pilotların bu hareketini 'ölçüyü aşan davaranış' olarak tanımladı ve ABD güçlerini acilen gerekli güvenlik önlemlerini almaya çağırdı.
 
Iwakuni belediye meclisi üyesi Jungen Tamura ise ABD güçlerinin tüm uçuşlarının acilen durdurulması gerektiğini söyledi ve "Son derece tehlikeli davranışlar sergiliyorlar" dedi.
 
Japonya önceki yıllarda da ABD üssüne yönelik güvenlik uyarıları yapmıştı. 
 
Yakıt ikmali kazasından bir ay önce ABD donanmasına ait bir jet uçağı Japonya'nın güneydeki Okinawa adasına düşmüştü. İki mürettebat kurtarılmıştı.
 
Geçen hafta da bir ABD F-16 savaş uçağı, eğitim uçuşunda 200 kilogram ağırlığındaki sahte bombayı hedef bölgesinin 5 kilometre batısında düşürmüştü. Bombanın düştüğü alanda herhangi bir yerleşim yeri bulunmuyordu. 

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