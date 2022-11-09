Japonya, iki Aegis destroyerinin boyutunu küçültecek

Japonya, kıyı komşusu Kuzey Kore'nin son dönem artırdığı tehditkar balistik füze denemelerine karşı, mevcut savunma önlemlerini güncellemeyi hedefliyor.

Kyodo ajansının haberine göre, ABD üretimi Aegis balistik füze savunma sisteminin monte edilmesi planlanan iki destroyer yeniden dizayn edilecek.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesindeki bu destroyerlere, hareket kabiliyetlerinin artırılması amacıyla boyut küçültme uygulanacak.

Hava savunma kabiliyetleri korunacak destroyerler tadilat sonrası MSDF'nin 8 bin 200 tonluk "Maya" fırkateyni ile neredeyse aynı büyüklüğe sahip olacak.

Destroyerlerin, ülkenin Tayvan Boğazı'na yakın eyaleti Okinawa'ya hızlı konuşlandırılma dahil, MSDF operasyonlarında birlikte çalışabilirlik seviyeleri artırılacak.

En erken 2028 mali yılında hizmete girmesi planlanan yeni destroyerlere, karşı saldırı kapasiteli ABD üretimi Tomahawk füzelerinin konuşlandırılabileceği bildirildi.

Haberde, daha önce kıyı konuşlu Aegis Ashore sisteminde kullanılacağı açıklanan SPY-7 radarlarının da bu destroyerlere monte edilme olasılığı kaydedildi.

Japon hükümeti 2020'de, kuzeydoğu ve batı kıyılarına konuşlandıracağı Aegis Ashore'dan, yükselen maliyet ve kamuoyu muhalefeti nedeniyle vazgeçmişti.