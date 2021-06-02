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Dünya

Japonya'dan aşı programına dev bağış: Tam 800 milyon dolar

Japonya, ihtiyaç sahibi orta ve az gelirli ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlanmasını amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) 800 milyon dolar ilave bağış yapacağını açıkladı.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 20:24 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 20:24
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Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Gavi Aşı İttifakı'nın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) desteğiyle yürüttüğü program için düzenlenen bağış etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Başbakan Suga, etkinlikte, Japonya'nın programa 800 milyon dolar ilave para yardımı yapacağını bildirdi.

İlave yardımla Japonya'nın programa katkısı 1 milyar dolara ulaştı. Japonya, programa 2,5 milyar dolar bağışlamayı taahhüt eden ABD'nin ardından en büyük bağışı yapan ülke oldu.

Suga, ayrıca Japonya'da onay verilen aşılardan 30 milyon dozun ihtiyaç sahibi ülkelere dağıtılacağını belirtti.

Japonya, bugüne dek Pfizer-Biontech, Moderna ve AstraZenaca-Oxford aşılarına onay vermişti.

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