Japonya'dan BMGK talebi

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ABD gezisi kapsamında katıldığı Birleşmiş Milletler oturumunda, hukukun üstünlüğü ve kurala dayalı düzenin önemini vurguladı.

Rusya-Ukrayna krizine değinen Hayaşi, BM'ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı'nın Mart 2022 kararı doğrultusunda, Rusya'nın Ukrayna'dan tamamen çekilmesini talep etti.

Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının, "uluslararası hukuka saygı gösterilmeden başarılamayacağını" kaydeden Hayaşi, "Bir kez daha hukukun üstünlüğü ilkesi etrafında birleşelim. 'Hukukun üstünlüğü' bizim için anahtar kelimeler olmalı" ifadesini kullandı.

"Çok taraflılığın ve hukukun üstünlüğünün kalesi" olarak BM'nin işlevselliğini geliştirmenin hayati önem taşıdığını kaydeden Hayaşi, konsey reformunu "acil görev" olarak niteledi.

Hayaşi, "dünya gerçeklerini daha iyi yansıtılabilmesi" için özellikle Afrika'dan olmak üzere, BMGK'nin daimi ve geçici üye koltuk sayısının artırılması gerektiğini savundu.

