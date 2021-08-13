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Dünya

Japonya'dan bu yıl karasularını ihlal eden Çin'e ait 80 balıkçı gemisine ''bölgeyi terk et'' uyarısı

Japonya 2021'de Doğu Çin Denizi'ndeki ulusal karasularını ihlal eden Çin'e ait 80 balıkçı gemisine 'bölgeyi terk etmesi' uyarısı yaptı.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 07:17 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 07:17
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Sahil Güvenlik kaynaklarına göre Japonya, Doğu Çin Denizi'ndeki karasularını ihlal ederek yasa dışı avlanan Çin'e ait gemileri takibini sürdürüyor.

Japonya bu yıl bölgede bulunan tartışmalı Senkaku Adaları etrafındaki karasularını ihlal ederek yasa dışı avlanan Çin'e ait 80 gemiye "bölgeyi terk et" emri verdi.

Öte yandan Tokyo hükümeti Çin'e, adalar bölgesinde "yabancı balıkçı gemilerinin izinsiz faaliyet gösteremeyeceğini" bildirdi.

Ulusal haberlerdeki bilgilere göre Çin'in bölgede uyguladığı avlanma yasağı 16 Ağustos'ta sona erecek.

Kyodo ajansı yasağın sona ermesiyle, Çin'e ait çok sayıda balıkçı gemisinin bölgedeki Japonya karasularına yaklaşabileceğini aktardı.

- TAKIMADALAR

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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