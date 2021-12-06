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Dünya

Japonya'dan Çin ve Kuzey Kore'ye karşı kritik karar

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, düşman üslerine saldırma kabiliyeti edinmek de dahil olmak üzere Tokyo'nun çeşitli opsiyonları değerlendirerek savunmaya yönelik duruşunu temelden güçlendireceğini açıkladı.

Reuters6 Aralık 2021 Pazartesi 09:28 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:57
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Kishida bu kararın Japonya'nın güçlü bir Çin ve ne yapacağı öngörülemeyen Kuzey Kore ile karşı karşıya kalması nedeniyle alındığını dile getirdi.

Kishid, ülkenin savunma kapasitesini artırmak için ülkenin ulusal güvenlik politikasını belirleyen Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Programı ve Orta Vadeli Savunma Programı'nın bir sene içerisinde yenileneceğini söyledi.

Kishida "İnsanların canını ve malını korumak için düşman üslerine saldırı kabiliyeti dahil olmak üzere tüm opsiyonları inceleyeceğiz... ve hızlı bir şekilde savunma duruşumuzu temelden güçlendireceğiz" dedi.

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