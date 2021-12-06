Japonya'dan Çin ve Kuzey Kore'ye karşı kritik karar

Reuters 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:28 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:57

Kishida bu kararın Japonya'nın güçlü bir Çin ve ne yapacağı öngörülemeyen Kuzey Kore ile karşı karşıya kalması nedeniyle alındığını dile getirdi.

Kishid, ülkenin savunma kapasitesini artırmak için ülkenin ulusal güvenlik politikasını belirleyen Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Programı ve Orta Vadeli Savunma Programı'nın bir sene içerisinde yenileneceğini söyledi.

Kishida "İnsanların canını ve malını korumak için düşman üslerine saldırı kabiliyeti dahil olmak üzere tüm opsiyonları inceleyeceğiz... ve hızlı bir şekilde savunma duruşumuzu temelden güçlendireceğiz" dedi.