Japonya, Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri yüzünden Çin'i protesto etti

Kyodo ajansının Japon yetkililere dayandırdığı haberine göre Çinli bir sondaj gemisi, Tokyo'nun münhasır ekonomik bölgesi yakınlarında test sondaj kuyusu açmak için yapıldığı değerlendirilen faaliyetlere başladı.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, basına yaptığı açıklamada, "Çin'in sularda tek taraflı kalkınma faaliyetlerini sürdürmesi, Japonya ve Çin arasındaki sınırın sabitlenmemesi son derece üzücü." dedi.

Suga, Japonya'nın Çin'i, gaz sahasında yaptığı en son faaliyetlerinin teyit edilmesinin hemen ardından diplomatik kanallar aracılığıyla protesto ettiğini söyledi.

Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.