Japonya'dan Çin'e ''Tayvan yaptırımı'' sinyali

AA 3 Aralık 2021 Cuma 07:56 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 07:56

Japonya Dış Muhabirler Kulübünde (FCCJ) düzenlediği basın toplantısında konuşan Kono, Tayvan'daki duruma yönelik Çin'e karşı uyarıda bulundu.

Çin'e "güç kullanarak Tayvan'ı ele geçirmeye teşebbüs etmemesi" uyarısı yapan Kono, bu hamlenin, Pekin'e "büyük maliyete patlayacağını" söyledi.

Kono, "Eğer Çin gerçekten Tayvan'a karşı güç kullanmayı denerse bu durum, muhtemelen bazı ekonomik yaptırımlar dahil vahim bir duruma yol açabilir. Hatta sadece ekonomik yaptırımlarla sınırlı kalmaz." dedi.

Çin'e ait gemilerin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları bölgesinde Japonya karasularını ihlal etmesine tepki gösteren Kono, "Çin, Senkaku civarında sürekli bizim karasularımızdan geçmeye çalışıyor. Bu eylem ikili ilişkilerimizin iyileşmesine yardımcı olmuyor" diye konuştu.

Kono, Kişida Fumio hükümetine, Pekin'in teşebbüslerine karşı "caydırıcılığın artırılması" için ABD ve diğer bölgesel güçlerle güvenlik iş birliğini artırması çağrısı yaptı.

2017-19'da Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen ve şu an iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Halkla İlişkiler Şefliğini yürüten Kono, Eylül sonundaki parti içi liderlik seçimlerini mevcut Başbakan Kişida Fumio'ya kaybetmişti.

- TARTIŞMALI ADALAR

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.