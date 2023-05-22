Japonya'dan deprem bölgesine 2 milyon dolar katkı

Dünya Gıda Programından yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından WFP'nin bölgede sürdürdüğü yardımlara Japonya'dan destek geldi.

Japonya'nın sağladığı 2 milyon dolarlık yardım ile WFP yaklaşık 1,6 milyon depremzedeye gıda yardımını sürdürebilecek.

Gıda yardımı, belediyelerin aşevlerinde pişen yemeğin depremzedelere dağıtılmasıyla veya ailelerin yemek pişirme imkanının olduğu yerlerde doğrudan gıda paketlerinin dağıtılmasıyla sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Türkiye Direktörü Negar Gerami, şunları kaydetti:

"Türkiye'de insanların bu denli geniş çaplı doğal afetten etkilendiği bir dönemde gösterdikleri cömertlikten dolayı Japonya halkına çok teşekkür ederiz. Bu katkı sayesinde hayatlarını ve geçim kaynaklarını tekrar inşa etmede hala yardıma ihtiyaç duyan en kırılgan durumdaki depremzedelere ulaşmaya devam edebileceğiz."